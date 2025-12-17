В метро Москвы пассажир не выжил после падения на рельсы на станции «Текстильщики»

В Москве человек упал на рельсы станции метро

Пассажир московского метро упал на рельсы и не выжил. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на станции «Текстильщики». По данным агентства, человек упал на рельсы, причина произошедшего не уточняется.

«Его подняли на платформу до прибытия служб. Пассажир был без сознания», – сообщается в публикации.

Медики прибыли на место, но спасти пострадавшего не смогли.

Ситуация повлияла на движение на участке Таганско-Краснопресненской линии. Сейчас поезда вводятся в график.

Подобный случай до этого произошел в Петербурге. На одной из станций красной ветки, на участке от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов», человек упал на рельсы. Человека спустя несколько минут извлекли из-под состава.

Еще один человек оказался на рельсах красной ветки за некоторое время до инцидента, но его спасти не смогли.

Ранее москвич, облапавший блогершу Карпову в метро, отправился под арест на 15 суток.