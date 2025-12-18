Юрист объяснила, возможно ли увольнение из-за поведения на корпоративе

Юрист Петрова: уволить за поведение на корпоративе нельзя

Уволить работника, поведение которого во время корпоративного мероприятия перед Новым годом было аморальным, нельзя. Об этом в разговоре с aif.ru заявила эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

Специалист подчеркнула, что в Трудовом кодексе РФ не существует понятия «корпоратив». Поэтому, по словам юриста, уволить сотрудника за поведение на таком мероприятии нельзя.

При этом она объяснила, что работодатель может наказать подчиненного за невыполнение рабочих обязанностей после корпоратива.

«Все события, которые происходят в жизни людей, — рождение детей, корпоративы, другие более или менее эмоциональные события, рассматриваются работодателем как уважительная или неуважительная причина, по которой не были выполнены должностные обязанности», — рассказала эксперт.

Психолог, специалист по отношениям Алиса Метелина до этого предупредила, что тому, кто опозорился на корпоративе, после мероприятия необходимо быть готовым к большому количеству внимания в свою сторону. По словам эксперта, справиться с обсуждениями за спиной и неудобными вопросами помогут спокойное поведение и общение с близкими людьми.

