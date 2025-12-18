На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснила, возможно ли увольнение из-за поведения на корпоративе

Юрист Петрова: уволить за поведение на корпоративе нельзя
true
true
true
close
gooko/Shutterstock/FOTODOM

Уволить работника, поведение которого во время корпоративного мероприятия перед Новым годом было аморальным, нельзя. Об этом в разговоре с aif.ru заявила эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

Специалист подчеркнула, что в Трудовом кодексе РФ не существует понятия «корпоратив». Поэтому, по словам юриста, уволить сотрудника за поведение на таком мероприятии нельзя.

При этом она объяснила, что работодатель может наказать подчиненного за невыполнение рабочих обязанностей после корпоратива.

«Все события, которые происходят в жизни людей, — рождение детей, корпоративы, другие более или менее эмоциональные события, рассматриваются работодателем как уважительная или неуважительная причина, по которой не были выполнены должностные обязанности», — рассказала эксперт.

Психолог, специалист по отношениям Алиса Метелина до этого предупредила, что тому, кто опозорился на корпоративе, после мероприятия необходимо быть готовым к большому количеству внимания в свою сторону. По словам эксперта, справиться с обсуждениями за спиной и неудобными вопросами помогут спокойное поведение и общение с близкими людьми.

Ранее юрист объяснил, могут ли уволить за отказ идти на корпоратив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами