Психолог дала советы, как вести себя после позора на корпоративе

Тому, кто опозорился на корпоративе, после мероприятия важно быть готовым к тому, что на него будут обращать много внимания. Справиться с перешептываниями за спиной и неудобными вопросами поможет спокойное поведение. Об этом Life рассказала психолог, специалист по отношениям Алиса Метелина.

«Вы должны быть готовы встретиться лицом к лицу с любым человеком, который задаст вам неудобный вопрос. Вы не обязаны отвечать мгновенно и сразу, но вы должны уметь выдержать прямой взгляд в глаза, потому что таким образом вы демонстрируете свою уверенность», — предупредила специалист.

По ее словам, спокойная реакция на любую подколку поспособствует тому, что ситуация будет забыта значительно быстрее. При этом особенно важно не начинать оправдываться, защищаться или проявлять агрессию. Психолог посоветовала заранее продумать уклончивые ответы на неудобные вопросы, которые не будут подтверждать или опровергать факт произошедшего.

Помимо этого, не следует менять свой стиль одежды на более закрытый, даже если после неловкой ситуации хочется «закрыться». Эксперт объяснила, что отсутствие изменений в образе дает понять, что после неприятной ситуации в жизни ничего не изменилось.

Тем, кто не может избавиться от тревоги, можно принять успокоительное, например, пустырник или валерьянку. Психолог добавила, что также важно будет выспаться, поскольку первые дни после корпоратива бывают особенно психически затратными.

Кроме того, после неловкой ситуации важно окружить себя людьми, которым можно рассказать о произошедшем, не боясь при этом осуждения или равнодушия с их стороны.

Эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк до этого предупредил, что во время корпоратива стоит избегать обсуждения рабочих вопросов и чрезмерного употребления алкоголя. Он также посоветовал спокойно относиться к поведению других сотрудников, которые могут начать вести себя расслабленно, и не воспринимать сказанное ими на собственный счет.

