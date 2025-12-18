На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны детали мошенничества с внуком Татьяны Васильевой

Shot: для обмана внука актрисы Васильевой использовали ИИ
Эмпатия Манучи/YouTube

Стали известны детали мошенничества с внуком актрисы Татьяны Васильевой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Shot, мошенники запугали 15-летнего подростка угрозами, что его родителей могут посадить в тюрьму за 1,5 млн рублей, якобы ушедших с их счетов «на финансирование ВСУ». Гриша отдал мошенникам 360 тысяч рублей, отложенные на Новый год и на ремонт.

Как рассказал источник в окружении ребенка, мошенники для его обмана использовали искусственный интеллект (ИИ).

Сама звезда «Самой обаятельной и привлекательной» утверждает, что ребенку после этого понадобится реабилитация — мальчика рвало, он упал в обморок, поняв, что с ним случилось.

Как рассказала мачеха Гриши, ребенка обманули при заказе воды на дом.

Ранее российский школьник исчез с картами родителей и едва не оставил их без накоплений.

