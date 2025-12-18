На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о вреде подъема по будильнику

Ученый Калинкин: регулярное пробуждение по будильнику вредит иммунитету
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Пробуждение по будильнику незаметно вредит здоровью организма, поскольку регулярный недосып негативно влияет на иммунитет. Об этом kp.ru рассказал руководитель центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

По словам специалиста, механизм взаимосвязи сна и иммунитета человек крайне сложен и не до конца изучен. Однако известно, что во время полноценного ночного отдыха организм восстанавливает иммунные механизмы, которые отражают атаки вирусов и бактерий.

Ученый подчеркнул, что нехватка и плохое качество сна делает защиту организма слабой, поэтому риск заболеть значительно возрастает, даже если человек не переохлаждается и не контактирует с заразными людьми.

«Я это часто наблюдаю у пациентов с апноэ сна, а также с сильным храпом и сном с ярко выраженной гипоксией, то есть нехваткой кислорода и повышением уровня углекислого газа. Важно помнить: если человек постоянно встает по будильнику, то он точно не досыпает», — объяснил эксперт.

Врач-ортопед Владимир Барашкин до этого говорил, что сон на животе может привести к нарушению дыхания, болезненному напряжению мышц и другим опасным последствиям, поэтому некоторым группам людей категорически нельзя спать в такой позе. Например, ночной отдых в такой позе противопоказан пациентам после операций, поскольку давление на зону разреза препятствует правильному заживлению и увеличивает риск осложнений.

Ранее была названа неожиданная опасность плохого сна.

