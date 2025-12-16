Названа неожиданная опасность плохого сна

Сон может играть ключевую роль в «очистке» мозга от токсинов, связанных с развитием деменции. К такому выводу пришла международная команда исследователей, изучающая работу так называемой глимфатической системы — механизма удаления отходов жизнедеятельности из тканей мозга, который, как считается, активнее всего работает во время сна. Об этом сообщает портал The Conversation.

В отличие от остального тела, где за выведение продуктов обмена отвечает лимфатическая система, в мозге классических лимфатических сосудов нет. Лишь около десяти лет назад ученые описали альтернативный путь очистки — глимфатическую систему. Она использует циркуляцию спинномозговой жидкости, которая проникает в межклеточное пространство мозга, «смывает» отходы и выводит их через венозные структуры.

Особый интерес исследователей вызывает амилоид-бета — белок, накопление которого приводит к образованию бляшек, характерных для болезни Альцгеймера. Эксперименты на животных показали, что во время сна выведение этого белка из мозга усиливается. В исследованиях с участием людей также обнаружено: уровень амилоид-бета в спинномозговой жидкости повышается во время бодрствования и снижается во сне.

Однако картина остается неоднозначной. Недавние эксперименты на мышах поставили под сомнение представление о «ночной» активности глимфатической системы, показав, что ее работа может быть интенсивной и в дневное время. Ученые пока не пришли к единому мнению о механизмах этого процесса, особенно применительно к человеку.

Тем не менее данные о влиянии сна на здоровье мозга продолжают накапливаться. В одном из экспериментов у здоровых взрослых всего одна ночь полной депривации сна приводила к увеличению концентрации амилоид-бета в гиппокампе — области мозга, критически важной для памяти и одной из первых страдающих при болезни Альцгеймера. Это указывает на то, что сон действительно может быть связан с выведением токсинов из мозга.

Особое внимание уделяется хроническим нарушениям сна. Так, синдром обструктивного апноэ, при котором дыхание во сне многократно прерывается, сопровождается длительным недосыпанием и снижением уровня кислорода в крови. Оба фактора могут способствовать накоплению токсичных белков в мозге. Апноэ сна уже связывают с повышенным риском деменции, а лечение этого расстройства, как показывают отдельные исследования, улучшает выведение амилоид-бета.

Бессонница — еще одно распространенное нарушение сна — также ассоциируется с более высоким риском деменции, но данных о том, снижает ли лечение бессонницы накопление нейротоксинов, пока недостаточно. Исследователи подчеркивают, что на данном этапе рано утверждать, что терапия нарушений сна напрямую предотвращает деменцию именно за счет активации глимфатической системы.

В целом ученые сходятся во мнении, что качественный сон важен для здоровья мозга и, вероятно, участвует в процессах его «очистки». Однако остается открытым вопрос, можно ли с помощью улучшения сна целенаправленно снизить риск нейродегенеративных заболеваний. Сейчас продолжаются исследования, в том числе анализ суточных колебаний амилоид-бета и тау-белка в крови у людей с апноэ сна до и после лечения, а также испытания препаратов для терапии бессонницы, которые потенциально могут влиять на ночную работу мозга.

Пока же специалисты советуют относиться к сну как к важному элементу общего здоровья и при проблемах со сном или памятью обращаться к врачу, не дожидаясь появления серьезных симптомов.

Ранее ученых удивило влияние диеты на качество сна.