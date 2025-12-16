Ортопед рассказал, кому нельзя спать на животе

Сон на животе может привести к нарушению дыхания, болезненному напряжению мышц и другим опасным проблемам, поэтому некоторым группам людей категорически нельзя спать в такой позе. Об этом «Известиям» рассказал врач-ортопед Владимир Барашкин.

Специалист предупредил, что сон на животе крайне не рекомендуется женщинам, находящимся на ранних сроках беременности, поскольку давление тела на живот может негативно отразиться на состоянии плода. Спать в этой позе опасно и младенцам, так как повышается угроза асфиксии. Дети в таком возрасте не способны самостоятельно повернуть голову.

Ночной отдых на животе также противопоказан пациентам после операций. По словам ортопеда, давление на зону разреза препятствует правильному заживлению и увеличивает риск осложнений. В подобных случаях безопасное положение для сна должен подбирать лечащий врач.

При этом даже для здоровых людей сон на животе может представлять опасность. Эксперт объяснил, что при такой позе голова вынужденно повернута на 90 градусов, а шейные мышцы получают избыточную нагрузку. В результате возникают скованность и боли по утрам в области шеи и спины. Кроме того, зачастую могут затекать руки и пережиматься нервы в области плеча.

Снизить негативные последствия от позы на животе помогут специальные подушки и матрас, которые подстраиваются под тело спящего, уменьшая нагрузку на позвоночник.

Клинический психолог Кристина Морозова до этого объяснила, что люди сталкиваются с бессонницей из-за стресса и других факторов, препятствующих спокойному отдыху. Справиться с таким состоянием помогут специальные техники и правила, которые важно соблюдать перед отходом ко сну. По словам эксперта, одним из самых действенных способов избавиться от бессонницы является прогрессивная работа с мышцами.

