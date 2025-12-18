Россиян предупредили об опасности покупки дачи зимой

Покупать дачу зимой довольно рискованно, так как участок и строения на нем могут иметь скрытые дефекты. Из-за снега можно сразу не разглядеть просадку фундамента, подтопление территории или плохое качество грунта, предупредил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Зимой сложно объективно оценить придомовой ландшафт, состояние коммуникаций, включая водопровод и канализацию, отметил парламентарий.

« Холод и снег маскируют проблемы с кровлей (протечки могут не проявляться), а также истинное качество утепления стен и окон — в пустующем и промороженном доме сложно почувствовать, насколько он в принципе пригоден для комфортного проживания в тёплый сезон», — добавил он.

Помимо состояния объекта тщательной проверки требуют также документы. В частности, важно убедиться, что участок продает настоящий владелец, изучив выписку из ЕГРН, а также проверить, нет ли у объекта дополнительных обременений или ареста, не попадает ли он в границы земель лесного фонда. Также Чаплин подчеркнул, что перед сделкой важно побывать на участке – покупать дачу, ориентируясь лишь на фотографии, нельзя.

Чаплин посоветовал поговорить с соседями, в том числе спросить, не приходится ли весной сталкиваться на этой территории с подтоплениями. Важно убедиться, что нет никаких проблем с газом, электричеством и водой, причём важно потребовать у продавца документы о наличии технических условий на подключение всех коммуникаций.

Если с объектом на первый взгляд всё хорошо, спешить с заключением сделки всё равно не нужно, считает депутат. Он призвал проводить предоплату строго через банковскую ячейку с условием, что продавец получит деньги лишь после полного завершения процедуры передачи прав собственности.

«Никаких наличных расчётов до регистрации сделки быть не должно. Это главное правило безопасности», — заключил Чаплин.

До этого депутат в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что при покупке дачи стоит учитывать не только удалённость от города, но и наличие медпункта, устойчивой связи и социальной инфраструктуры – в противном случае участок будет тяжелее продать. По словам Чаплина, важно обратиться за помощью к юристам при оформлении документов. Также он посоветовал обратить внимание на ремонт, чтобы заплатить справедливую цену за участок.

