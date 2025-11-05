На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выбрать первую дачу

Депутат Чаплин посоветовал россиянам выбрать готовый дом для первой дачи
Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

При покупке дачи стоит учитывать не только удаленность от города, но и наличие медпункта, устойчивой связи и социальной инфраструктуры – в противном случае участок будет тяжелее продать. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он поделился с россиянами, как выбрать первую дачу.

«Наличие дорог с твердым покрытием, магазинов, медпункта и устойчивой мобильной связи значительно повышает комфорт от проживания. Отдельное внимание стоит уделить экологической обстановке в районе. Для новичков предпочтительнее рассматривать обустроенные поселки, так как вариант «дальнего угла» без коммуникаций может потребовать слишком больших вложений и труда. Если вдруг не понравится быть дачником, продать участок с минимальной инфраструктурой будет крайне сложно», — предупредил депутат.

По словам Чаплина, важно обратиться за помощью к юристам при оформлении документов. Также он посоветовал обратить внимание на ремонт, чтобы заплатить справедливую цену за участок.

«Нужно убедиться в чистоте прав собственности, отсутствии каких-либо обременений, например, залога или аренды, и точно знать границы своего участка. Во избежание проблем и споров с соседями я настоятельно рекомендую обращаться за помощью к квалифицированным юристам, которые специализируются на недвижимости. Следует обратить внимание на видимые трещины в стенах, состояние крыши, окон и дверей. Также нужно поинтересоваться возрастом и материалом труб электропроводки, проверить работу системы отопления и водоснабжения. Не стесняйтесь задавать продавцу прямые вопросы о проведенном ремонте и требуйте предоставления подтверждающих документов, таких как чеки, счета и акты выполненных работ — это помогает отделить текущий ремонт от неотделимых улучшений, которые, согласно законодательству, повышают общую стоимость объекта и должны быть надлежащим образом учтены», — сказал он.

Депутат добавил, что для первой дачи подойдет готовый дом со всеми удобствами.

«Покупатель должен понимать, что кроме самой цены участка и дома его ждут регулярные затраты: земельный налог, который необходимо уплачивать своевременно, расходы на текущий и капитальный ремонт, поддержание территории в порядке, вывоз мусора и, возможно, услуги охраны. Крупные неотделимые улучшения, такие как реконструкция дома или модернизация инженерных сетей, также требуют значительных вложений, и их стоимость следует учитывать заранее. Для первого опыта я бы советовал выбирать готовый дом с минимальным набором коммуникаций и в обжитом товариществе. Это позволит быстро начать пользоваться дачей, понять свои потребности и в будущем, при желании, двигаться дальше — браться за более масштабные проекты, такие как недострой», — заключил Чаплин.

Ранее россияне рассказали, как они хотят жить на пенсии.

