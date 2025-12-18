В Верховном суде сообщили, что документы Долиной проверяли перед сделкой

Риелтор Полина Лурье проверяла подлинность паспорта певицы Ларисы Долиной и сведения о долгах перед сделкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решения Верховного суда (ВС) России.

Отмечается, что риэлтор также проверяла, не является ли Долина иноагентом.

«Свидетель К... <...> также связывалась с Б. для предоставления списка необходимых документов, а после их сбора провела проверку продавца через специализированный сервис (на предмет подлинности паспорта, сведений о долгах у судебных приставов, долгах по налогам, участия в спорах в арбитражном суде, включения в реестр иностранных агентов), в дальнейшем присутствовала при заключении договора 20 июня 2024 года», — говорится в документах суда.

До этого стало известно, что Долина обращалась в банки, чтобы взять кредиты под залог жилого дома, однако ей отказали из-за публикаций в СМИ.

Эти деньги народная артистка России также хотела передать мошенникам. Она обратилась в несколько банков за кредитованием, но везде получила отказ. После этого люди, выманивающие у знаменитости деньги, перестали отвечать ей в мессенджере. Утверждается, что только после этого Долина окончательно убедилась, что общалась с мошенниками и обратилась в полицию.

16 декабря Верховный суд России постановил оставить право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении Ларисы Долиной.

Ранее на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан.