Зеленский: на данный момент нет окончательных согласованных мирных предложений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет окончательных согласованных мирных предложений. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, если российская сторона не согласится прекратить конфликт, то Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобится усиление.

Украинский лидер добавил, что на данный момент переговорщики по мирному урегулированию направляются в Соединенные Штаты и планируют встретиться с американской делегацией 19 и 20 декабря.

23 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после совещания в Йоханнесбурге с представителями стран — членов ЕС по мирному плану США назвала условия европейской стороны по урегулированию украинского конфликта.

Она заявила, что первый вопрос касается границ Украины. ЕС, по словам политика, считает, что «границы нельзя менять силой».

18 декабря евродепутат от Бельгии Руди Кеннес сообщил, что Евросоюз выступает частью проблемы, а не решения для достижения мирного соглашения по Украине, любые предложения отклоняются европейцами без каких-либо альтернатив.

Ранее в Белом доме ответили на сообщения о новых антироссийских санкциях Трампа.