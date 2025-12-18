На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский высказался об этапах согласования мирных предложений по Украине

Зеленский: на данный момент нет окончательных согласованных мирных предложений
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет окончательных согласованных мирных предложений. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, если российская сторона не согласится прекратить конфликт, то Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобится усиление.

Украинский лидер добавил, что на данный момент переговорщики по мирному урегулированию направляются в Соединенные Штаты и планируют встретиться с американской делегацией 19 и 20 декабря.

23 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после совещания в Йоханнесбурге с представителями стран — членов ЕС по мирному плану США назвала условия европейской стороны по урегулированию украинского конфликта.

Она заявила, что первый вопрос касается границ Украины. ЕС, по словам политика, считает, что «границы нельзя менять силой».

18 декабря евродепутат от Бельгии Руди Кеннес сообщил, что Евросоюз выступает частью проблемы, а не решения для достижения мирного соглашения по Украине, любые предложения отклоняются европейцами без каких-либо альтернатив.

Ранее в Белом доме ответили на сообщения о новых антироссийских санкциях Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами