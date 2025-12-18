Россиянам рассказали, сколько длится инкубационный период гонконгского гриппа

Инкубационный период у вируса гонконгского гриппа обычно не превышает двух дней. Об этом в ходе беседы с журналистами «Общественной Службы Новостей» рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.

«Инкубационный период у вируса короткий, обычно не превышающий двух дней», — отметил он.

По словам специалиста, заболевший может начать заражать окружающих за день до проявления первых симптомов и продолжить это делать в течение пяти–семи дней после.

Если болезнь протекает без осложнений, острая фаза продолжается от четырех до пяти дней. При этом симптомы гонконгского гриппа развиваются стремительно, лихорадка может начаться в первые часы болезни, предупредил медик.

Как сказал Еделев, вакцинация остается наиболее эффективным методом профилактики гонконгского гриппа. Прививка не может полностью защитить человека от вируса, но повышает его шансы перенести болезнь без опасных осложнений.

Также врач дал несколько рекомендаций о том, как защитить себя в период эпидемического подъема заболеваемости гонконгским гриппом. Он посоветовал высыпаться и питаться разнообразной едой, чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест, по возможности заниматься спортом и регулярно проветривать помещения. Доктор медицинских наук добавил, что человеку необходимо оставаться дома при появлении первых признаков респираторного заболевания и обращаться за помощью к врачам.

Ранее в России оценили эпидемиологическую обстановку в стране.