Комета 3I/ATLAS приближается к Земле

Межзвездный космический объект 3I/ATLAS через считанные часы сблизится с Землей и будет находиться на расстоянии 270 млн км. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

«3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Земли 19 декабря около 7 утра (мск)», — говорится в публикации.

По данным ученых, до 22 декабря комета будет находиться примерно на одном и том же расстоянии от Земли — около 500 тыс. км. После этого межзвездный объект станет быстро удаляться от нашей планеты.

В лаборатории отметили, что несмотря на то что 3I/ATLAS находится на третьем месте по яркости в списке находящихся на небе комет, увидеть ее невооруженным глазом не представляется возможным, поскольку звездная величина небесного тела составляет только около 12m.

До этого британское издание Daily Star заявило, что межзвездный объект 3I/ATLAS который, согласно гипотезам некоторых ученых, является инопланетным кораблем, изменил цвет на золотой под воздействием Солнца.

Ранее астроном предположил, что комета 3I/ATLAS могла быть послана инопланетными цивилизациями для зарождения жизни в Солнечной системе.