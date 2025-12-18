На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Комета 3I/ATLAS приближается к Земле

ИКИ РАН: до сближения космического объекта 3I/ATLAS с Землей остаются часы
true
true
true
close
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Межзвездный космический объект 3I/ATLAS через считанные часы сблизится с Землей и будет находиться на расстоянии 270 млн км. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

«3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Земли 19 декабря около 7 утра (мск)», — говорится в публикации.

По данным ученых, до 22 декабря комета будет находиться примерно на одном и том же расстоянии от Земли — около 500 тыс. км. После этого межзвездный объект станет быстро удаляться от нашей планеты.

В лаборатории отметили, что несмотря на то что 3I/ATLAS находится на третьем месте по яркости в списке находящихся на небе комет, увидеть ее невооруженным глазом не представляется возможным, поскольку звездная величина небесного тела составляет только около 12m.

До этого британское издание Daily Star заявило, что межзвездный объект 3I/ATLAS который, согласно гипотезам некоторых ученых, является инопланетным кораблем, изменил цвет на золотой под воздействием Солнца.

Ранее астроном предположил, что комета 3I/ATLAS могла быть послана инопланетными цивилизациями для зарождения жизни в Солнечной системе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами