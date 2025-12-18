Видео: владивостокец на Toyota Chaser блокировал проезд спешившему авто с медиками

Во Владивостоке на видео попало, как Toyota блокировала проезд спешившей скорой

Во Владивостоке водитель Toyota Chaser блокировал проезд автомобилю экстренных медицинских служб с включенной сиреной. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«В районе проспекта 100-летия Владивостока водитель транспортного средства «Тойота Чайзер», двигаясь в направлении улицы Постышева, не предоставил преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи, тем самым допустил нарушение требований п. 3.2 Правил дорожного движения», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина не пропускает транспорт с медиками, у которого включена сирена и проблесковые маячки. На записи также слышно, как водитель скорой просит нарушителя освободить проезд, но приморец игнорирует просьбу.

По данным канала, в настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают личность водителя, нарушившего ПДД.

