Арестовали мужчину, который пришел в суд по делу Долиной в костюме Человека-паука

РИА: пришедшего в суд по делу Долиной в образе Человека-паука арестовали
Telegram-канал «SHOT»

Мужчину, который в день заседания по делу о квартире российской певицы Ларисы Долиной пришел к зданию суда в образе Человека-паука, арестовали на 15 суток. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы от 17 декабря 2025 года Алексей Зеленцов и Роман Яковлев признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Суд назначил каждому из них наказание административного ареста сроком на 15 суток», — сказали в суде.

Там добавили, что в день слушания один мужчина выставил плакат с фотографией Долиной и разными лозунгами, а второй бегал возле входа в костюме Человека-паука с криками «Долина — тоже Человек-паук».

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.

Скандал вокруг Долиной
