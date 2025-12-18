Суд продлил арест главы ЦУР Петербурга по делу о хищении 37 млн рублей

Суд в Москве продлил арест главе ЦУР Петербурга Никитиной по делу о хищении на ТВ

Басманный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО главе Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной. Она останется под арестом еще месяц и 14 суток, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Уточняется, что прокуратура направила в суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей в фигурантки, обвиняемой в отмывании денег, выделенных из казны на материалы на канале «Санкт-Петербург». Суд удовлетворил ходатайство ведомства.

По данным Следственного комитета (СК), в 2020–2021 годах руководство петербургского Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР»), финансируемого из бюджета, заключило договор с частным фондом на информационное сопровождение. Работы фактически не выполнялись, однако фонд представил фиктивные документы о выполнении обязательств, а агентство перечислило ему 37,2 млн рублей. Все деньги участники махинации перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили, отмечают в СК.

Всего по данному делу, помимо Никитиной, обвинения предъявили четырем фигурантам, которым позднее избрали меру пресечения: депутату заксобрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу и экс-главе телеканала «Санкт-Петербург» Борису Петрову — запрет определенных действий, главе «Фонда культуры, семьи и детства» Сергею Кожокару — домашний арест, заместителю гендиректора телеканала Сергею Сырову арест.

