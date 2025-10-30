Вылет самолета задержали на 4 часа из-за подравшихся стюардесс

В США две бортпроводницы устроили драку и задержали рейс на 4 часа

В США пассажирам рейса United Airlines пришлось провести лишние часы в аэропорту после того, как на борту самолета вспыхнула ссора между стюардессами, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета Airbus A320, который должен был вылететь из Де-Мойна (Айова) в Чикаго. Рейс был назначен 11:26 утра, однако вместо привычной предполетной инструкции безопасности пассажиры стали свидетелями конфликта между двумя членами экипажа, который в итоге перерос в драку.

В итоге менеджеру авиакомпании пришлось вмешаться в конфликт и принять решение снять всю команду с рейса, заменив её новой. В 12:10 пассажиров попросили покинуть самолет, пока ситуация не будет урегулирована.

После нескольких часов ожидания и организационных задержек самолет наконец вылетел в 15:24, примерно на четыре часа позже запланированного времени.

Официальные представители United Airlines отказались комментировать детали конфликта, однако подчеркнули, что безопасность и профессионализм экипажа — приоритет компании.

Тем временем в соцсетях пассажиры шутили, что «рейс задержали из-за того, что не поделили кофе».

«Лучше пусть поругаются на земле, чем в воздухе», — подытожили комментаторы.

