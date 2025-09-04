На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В конфетах магазина «Магнит» обнаружили червей

«SHOT Проверка»: в Нижегородской области женщина нашла червей в конфетах «Магнита»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Жительница Нижегородской области столкнулась с неприятной ситуацией после покупки сладостей в одном из магазинов федеральной сети «Магнит». Как рассказала женщина, дома она решила попробовать купленные на развес конфеты «Халва в шоколаде», но вместо ожидаемого лакомства обнаружила в них червей. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка».

По словам пострадавшей, зараженными оказались как минимум две конфеты из купленной партии. Проверять остальные она не стала — от увиденного, отметила покупательница, у нее началась тошнота.

История вызвала активное обсуждение в социальных сетях: пользователи обращают внимание на необходимость контроля качества товаров, реализуемых в крупных торговых сетях, и задаются вопросом о соблюдении санитарных норм при хранении и транспортировке продукции.

От торговой сети ожидаются официальные комментарии о причинах произошедшего и мерах, которые будут предприняты для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что «Магнит» начал указывать цену за 100 г товара, а не за упаковку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами