В конфетах магазина «Магнит» обнаружили червей

Жительница Нижегородской области столкнулась с неприятной ситуацией после покупки сладостей в одном из магазинов федеральной сети «Магнит». Как рассказала женщина, дома она решила попробовать купленные на развес конфеты «Халва в шоколаде», но вместо ожидаемого лакомства обнаружила в них червей. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка».

По словам пострадавшей, зараженными оказались как минимум две конфеты из купленной партии. Проверять остальные она не стала — от увиденного, отметила покупательница, у нее началась тошнота.

История вызвала активное обсуждение в социальных сетях: пользователи обращают внимание на необходимость контроля качества товаров, реализуемых в крупных торговых сетях, и задаются вопросом о соблюдении санитарных норм при хранении и транспортировке продукции.

От торговой сети ожидаются официальные комментарии о причинах произошедшего и мерах, которые будут предприняты для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что «Магнит» начал указывать цену за 100 г товара, а не за упаковку.