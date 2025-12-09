В орехах из «Дикси» нашли червей

Жительница подмосковного Королева столкнулась с некачественным товаром при покупке орехов макадамии в магазине сети «Дикси», но получить возврат денег не смогла. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам женщины, накануне она приобрела упаковку макадамии в магазине «Дикси», а дома обнаружила внутри орехов червей и личинки. Покупательница обратилась в службу поддержки ритейлера через приложение, приложив фотографии. Однако в ответ пришел отказ, посетовала женщина.

«Приходит сообщение, что оснований для возврата денег нет. Хотя я прислала магазину фото, по нему все очевидно. И более того, в приложении я не могу даже оставить отзыв на товар», — рассказала жительница Подмосковья.

В сентябре жительница Нижегородской области тоже столкнулась с неприятной ситуацией после покупки сладостей в одном из магазинов федеральной сети «Магнит». Как рассказала женщина, дома она решила попробовать купленные на развес конфеты «Халва в шоколаде», но вместо ожидаемого лакомства обнаружила в них червей.

Ранее в салатах из «Магнита» нашли кишечную палочку.