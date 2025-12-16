Россиянин переехал полицейского, который собирался отобрать у него автомобиль

Водитель попался пьяным за рулем и сбил инспектора на Ямале

На Ямале местный житель переехал полицейского, когда попытался скрыться от него на машине. Об этом стало известно Ura.ru.

В ночь на 13 декабря инспектор ДПС остановил пьяного водителя в поселке Тазовский. Полицейский заявил, что планирует изъять транспортное средство, но водитель отказался подчиниться законному требованию и попытался уехать.

Тогда инспектор встал перед машиной, однако водитель не остановился и сбил полицейского. Тот получил множественные ссадины и ушибы. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.

