Россиянин переехал полицейского, который собирался отобрать у него автомобиль

Водитель попался пьяным за рулем и сбил инспектора на Ямале
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

На Ямале местный житель переехал полицейского, когда попытался скрыться от него на машине. Об этом стало известно Ura.ru.

В ночь на 13 декабря инспектор ДПС остановил пьяного водителя в поселке Тазовский. Полицейский заявил, что планирует изъять транспортное средство, но водитель отказался подчиниться законному требованию и попытался уехать.

Тогда инспектор встал перед машиной, однако водитель не остановился и сбил полицейского. Тот получил множественные ссадины и ушибы. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее пьяная пассажирка напала на таксиста, угнала его авто и попала в ДТП.

