Машина сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Чебоксарах и попала на видео

В Чебоксарах 65-летний водитель сбил 73-летнюю женщину на пешеходном переходе и попал на видео. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Инцидент произошел 17 декабря на Эгерском бульваре у дома №30. Предварительно, водитель автомобиля «Лада Калина» наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу — этот момент попал на видео.

В момент случившегося светофор на участке дороги, где все случилось, не работал. Пострадавшей пожилой женщине оказывают необходимую медицинскую помощь, подробной информации о ее состоянии не поступало. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшей аварии.

До этого москвич на «Газели» влетел в 90-летнего мужчину и 87-летнюю женщину, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавших пенсионеров доставили в медицинское учреждение.

Ранее россиянин переехал полицейского, который собирался отобрать у него автомобиль.