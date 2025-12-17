На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума обсудит проекты об ограничениях для скрывающихся за границей

Володин: ГД рассмотрит проекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Государственная дума в четверг, 18 декабря, рассмотрит проекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова передает ТАСС.

«По решению Совета Государственной Думы 18 декабря рассмотрим в первом чтении законопроекты об ограничительных мерах для лиц, уклоняющихся от исполнения наказания, назначенного за преступления и ряд административных нарушений», — сказал он.

До этого Володин говорил, что что меры будут включать приостановку регистрации прав на недвижимость в РФ, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничения на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Решения о применении этих мер будет принимать Генеральная прокуратура РФ, а список лиц, попавших под ограничения, предлагается размещать в открытом доступе на сайте ведомства. В него войдут лица, признанные виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ, призывах к нарушению территориальной целостности страны или введению против нее санкций, а также скрывающиеся за границей от правосудия. Под ограничения могут попасть и иностранные агенты, не соблюдающие российское законодательство.

России будут штрафовать за фильмы, дискредитирующие традиционные ценности.

