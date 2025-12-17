Журналисты узнали еще об одном нападении с ножом в Успенской СОШ в Подмосковье

В Успенской средней школе в поселке Горки-2, где накануне школьник напал с ножом на детей и охранника, меньше года назад произошел похожий случай. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, в феврале этого года в Успенской СОШ семиклассник пытался напасть на другого школьника с ножом. Тогда в раздевалке произошел конфликт: ученик девятого класса зашел забрать куртку и включил в помещении свет. Это не понравилось семикласснику, который в тот день принес в школу нож. Он сказал, что другой школьник «тут никто», и потянулся за ножом в карман своей куртки. Девятиклассник попытался перехватить оружие рукой и получил порез пальца.

Пострадавший, по его словам, стал искать взрослых, которые могли бы оказать ему первую помощь. После этого директор школы вызвал полицию, однако, как утверждает школьник, инцидент впоследствии «замяли»: ему сообщили, что пострадавший старше и якобы именно он был инициатором конфликта, а у семиклассника, по официальной версии, был лишь брелок.

Кроме того, учащиеся рассказали, что в школьной раздевалке неоднократно происходили драки, однако камеры видеонаблюдения там так и не были установлены. Факт произошедшего в беседе с «Осторожно, новости» подтвердили несколько школьников.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник из этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). В интернете (в частности, в чатах Telegram) действует одноименная организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

