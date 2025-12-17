На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура России признала нежелательной НПО из Германии

ГП: НПО «Русскоязычные демократки и демократы Саксонии» признана нежелательной
Мария Девахина/РИА Новости

Немецкая неправительственная организация (НПО) Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V. («Русскоязычные демократки и демократы Саксонии» — прим. ред.) признана нежелательной в России. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в Telegram-канале.

В пресс-службе сообщили, что компания занималась проектами по дискредитации руководства РФ. Под предлогом продвижения демократических ценностей организация на самом деле представляла собой антироссийскую структуру, ориентированную на консолидацию представителей «волны демократической эмиграции из России».

Помимо этого, по данным ГП, представители НПО использовали потенциал релокантов и оппозиционеров для идеологического воздействия на русскоязычную диаспору в Саксонии, где среди граждан наблюдается высокая поддержка партий, придерживающихся курса на нормализацию отношений с Россией. Организация также взаимодействует с иностранными агентами и формирует вокруг России образ «страны — агрессора».

До этого ГП признала нежелательной организацию Stichting Justice Initiative (признана в РФ нежелательной организацией). По данным ведомства, представители компании инициировали процессы против России в Европейском суде по делам о так называемых военных преступлениях, якобы совершаемых военнослужащими российской стороны в зоне проведения спецоперации на Украине.

Ранее Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) признали нежелательной в России.

