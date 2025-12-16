На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Deutsche Welle признали нежелательной в России

Минюст РФ внес Deutsche Welle в реестр нежелательных в России организаций
close
imago stock&people/Global Look Press

Немецкая медиакорпорация Deutsche Welle (признана в РФ иностранным агентом) внесена в реестр нежелательных в России организаций. Это следует из данных Минюста РФ.

13 декабря председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что Deutsche Welle находится в авангарде антироссийской пропаганды. Таким образом парламентарий поприветствовал решение Генпрокуратуры РФ признать деятельность DW нежелательной на российской территории.

Депутат заявил, что медиаакадемия DW долгое время готовила «специалистов по дезинформации», а ее выпускники, действуя в качестве российских внештатных сотрудников, «активно предпринимали попытки по разжиганию беспорядков в России».

В 2022 году Deutsche Welle была признана в России СМИ-иностранным агентом.

В феврале того же года МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. Министерство потребовало прекратить вещание Deutsche Welle и отозвало аккредитации у корреспондентов бюро в Москве.

Ранее Human Rights Watch признали нежелательной в России.

