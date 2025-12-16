В России признали нежелательной организацию из Нидерландов

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной организацию Stichting Justice Initiative. Об этом сообщает ГП в Telegram-канале.

По данным ведомства, организация была создана в 2001 году в Нидерландах при участии американского фонда Джорджа Сороса для сбора информации о нарушениях прав человека в России. Представители компании инициировали процессы против России в Европейском суде по делам о так называемых военных преступлениях, якобы совершаемых военнослужащими российской стороны в зоне проведения спецоперации на Украине.

5 декабря Минюст России добавил четыре организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в России признана нежелательной.

Нежелательными были признаны украинская «Харьковская правозащитная группа», турецкий «Тюркский фронт возрождения», «Ассоциация защиты человека и братства Imkander» и польский «Фонд поддержки Гражданского Совета».

Ранее уральских блогеров заподозрили в сотрудничестве с нежелательными структурами.