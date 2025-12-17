На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Унижение»: профессор МГУ объяснил, зачем Путин назвал европейцев подсвинками

Филолог Балдицын: Путин унижает европейцев, называя их подсвинками
РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что «европейские подсвинки» хотели развалить Россию. Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук Павел Балдицын в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему Путин, а до этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев использовали термин из сферы животноводства.

«Я думаю, смысл простой — есть большая свинья или кабан, который командует в стаде. А мелкие его слушают. В данном случае это просто приниженное положение, такое некоторое унижение. Слово «подсвинок» не имеет отрицательной коннотации [в свиноводстве]. Смотрите, вот вы скажете: «кабан». Как термин «самец свиньи» не имеет отрицательной коннотации, но если скажут о человеке – «кабан», тут будет обидно, потому что он здоровый, большой. Подсвинок, мне кажется, это небольшая свинья — уже не поросенок молочный, наверное, свинья-подросток, прежде всего мужского пола, а может быть, и женского тоже», — сказал филолог.

Балдицын также объяснил, как термин «подсвинок» вообще мог появиться в политическом поле.

«Естественно, это вытекает из общей позиции нашего президента. Он еще в 2007 году, выступая в Германии, сказал, что весь мир подчиняется законам Соединенных Штатов и их юрисдикция действует везде. А сейчас ведь видно, что страны Европы выслуживаются перед Дональдом Трампом, как бы гротескно он себя не вел. И поэтому Путин и назвал подсвинками — это такие поросята примерно от 20 до 50 килограмм», — заключил профессор.

17 декабря Владимир Путин, выступая в Минобороны, назвал некоторых политиков из Европы подсвинками, которые надеялись на распад России. До этого термин неоднократно использовал Медведев — он делает это регулярно с 2022 года.

Ранее Путин заявил о прогрессе в диалоге с администрацией Трампа.

