Путин заявил о прогрессе в диалоге с администрацией Трампа

Путин: РФ приветствует наметившийся прогресс в диалоге с администрацией Трампа

Россия приветствует наметившийся прогресс в диалоге с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, трансляцию ведет Кремль.

«Мы приветствуем прогресс, который сегодня наметился в диалоге с новой американской администрацией», — сказал глава государства.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос представителей СМИ, подтвердил факт беседы с Путиным, не раскрыв ее содержание. Он также рассказал, что у него состоялся продолжительный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам президента США, обсуждение было долгим, при этом он отметил, что ситуация развивается в позитивном ключе.

Последний телефонный разговор президентов двух стран, как сообщали в Кремле, состоялся 16 октября.

В начале декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в ближайшем будущем.

Ранее Зеленский назвал возможные даты переговоров с США.