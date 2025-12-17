Эксперт рассказал, как можно улучшить систему безопасности в школах

Эксперт Арзанов: для защиты в школах нужно поставить железные двери с замками

В учебных заведениях необходимо ввести уроки начальной военной подготовки и установить железные двери с замками, чтобы избежать трагедий. Об этом mk.ru рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов, комментируя нападение на Успенскую среднюю школу в Одинцовском городском округе.

Эксперт заявил о необходимости установить в школах железные двери с замками, ключи от которых должны будут находиться у учителей.

«Сейчас все школы у нас оснащены системой оповещения. И в случае тревожного сигнала учитель должен просто закрыть на ключ класс и находиться там с учениками», — объяснил он.

По словам специалиста, в школах, у которых не хватает средств на оснащение всех классов такими дверьми, следует установить эту защиту хотя бы один в кабинет на этаже.

Помимо этого, эксперт призвал ввести на общеобразовательном уровне уроки начальной военной подготовки. Он рассказал, что в случае нападения на школу должен быть четкий алгоритм действий сотрудников учебного заведения.

Арзанов также добавил, что у охранников должны быть хотя бы минимальные наборы средств для обороны, такие как газовый баллончик, дубинка и наручники.

«В идеале — короткоствольное оружие. Заключить договоры с ЧОПами, которые имеют право на ношение короткоствольного служебного оружия», — заключил он.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских до этого заявил, что проблема втягивания молодежи в экстремистские движения стала особенно актуальна. Он допустил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, главной задачей которой будет разработка конкретных методик, правил и подходов, с помощью которых удастся выявить ростки экстремизма среди детей и подростков и своевременно их пресечь.

