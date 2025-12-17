«Единая Россия» внесла в Думу законопроект о повышении доступности лекарств для россиян

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность розничной торговли лекарственными препаратами с помощью передвижных аптечных пунктов. Об этом политическая сила сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что данные передвижные аптеки будут действовать только в тех населенных пунктах, где нет аптек, фельдшерско-акушерских пунктов или других медорганизаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

«Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдаленных и малонаселенных населенных пунктов стоит достаточно остро. Не всегда население сел и деревень, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Отмечается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.

При этом сильнодействующие, спиртосодержащие, а также иммунобиологические препараты, которые требуют особых условий хранения, продавать таким способом, согласно положениям законопроекта, будет запрещено.