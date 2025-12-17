Синоптик: в январе на Москву и Подмосковье обрушатся морозы

Январь считается самым холодным зимним месяцем – в этот период в Москве и Московской области ожидается морозная погода. Об этом в беседе с 360.ru рассказала метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Сегодня синоптики пока озвучивают предварительные прогнозы, более точные появятся позднее, отметила специалист. Однако, по ее словам, уже сейчас можно утверждать, что в январе столичному региону не избежать похолодания.

«То, что в январе морозы будут, — точно, потому что это самый холодный месяц года, — подчеркнула Позднякова. — К этому времени уже формируется снежный покров, так что морозы будут, но какое количество холодных дней и какое количество с оттепелью, сказать сложно».

Она также добавила, что в целом в последние годы в Москве и области сильных морозов зимой почти не было, температура воздуха не опускалась ниже -25 градусов, что в целом характерно для региона.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снег и морозы могут вернуться в Москву в предновогоднюю неделю. По его словам, по предварительным прогнозам, начиная с 23–24 декабря, в столице ожидается похолодание и увеличение количества осадков в виде снега.

Ранее москвичей предупредили об аномальной погоде до конца недели.