Малофеев оценил вердикт Верховного суда по делу Долиной

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал решение Верховного суда РФ по делу о спорной квартире певицы Ларисы Долиной, которую приобрела москвичка Полина Лурье за 112 миллионов рублей, согласно которому недвижимость остается за покупательницей.

Предприниматель подчеркнул, что резонансный процесс должен был завершиться именно так. Иное решение создало бы негатив по отношению к вторичному жилью.

Кроме того, по его словам, иное решение суда породило бы неприязнь в обществе к судебной системе страны, а также обесценило общественное мнение.

«Хочу поздравить Верховный суд и его нового председателя Игоря Краснова с этим справедливым решением. И с почином практики открытости (в виде ТГ-канала) по резонансным делам. Это сильно повышает доверие граждан к судебной системе», — сказал Малофеев.

Дело о продаже квартиры Ларисы Долиной стало одним из самых резонансных судебных процессов последних лет и вышло за рамки частного спора. Верховный суд 16 декабря поставил точку в ключевом вопросе: право собственности на московскую квартиру артистки сохранено за Лурье. Решение высшей инстанции подтвердило защиту прав добросовестного покупателя и стало ориентиром для аналогичных споров. Вместе с тем юристы предупреждают: на фоне сформированного подхода мошеннические схемы могут трансформироваться, и в новых ситуациях пострадавшей стороной будет уже продавец жилья. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

