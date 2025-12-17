Назван срок, за который Долина должна покинуть квартиру после решения суда

Адвокат Алешин: Долина будет вынуждена покинуть квартиру в Хамовниках за 30 дней

После того, как суд пример решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, ей придется покинуть жилье и передать его покупательнице Полине Лурье не более чем за 30 дней. Об этом aif.ru сообщил адвокат Андрей Алешкин.

16 декабря в Верховном суде России прошло рассмотрение жалобы Лурье по делу о приобретении московской недвижимости у Долиной. В ближайшее время нижестоящий суд рассмотрит иск о принудительном выселении певицы из квартиры.

«Решение о принудительном выселении принимается апелляционной инстанцией, оно вступает в силу непосредственно после заседания. Суд может установить время на исполнение судебного решения — от 10 до 30 дней», — объяснил адвокат.

В течение указанного срока артистка вынуждена будет покинуть квартиру.

Напомним, 16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупательницей Полиной Лурье.

Дело о выселении певицы из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил артистке продолжать жить в квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее стало известно, что Долина не изменила свой концертный график после потери квартиры.