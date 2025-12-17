Долина не стала менять концертный график после потери квартиры

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с изданием «Подъем» отказался комментировать решение Верховного суда.

Пудовкин отметил, что график Долиной также не поменялся.

«Что касается дальнейших действий: никаких изменений в графике нет, а дальше будем смотреть», — заявил директор артистки.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья.

16 декабря 2025-го в ВС России прошло рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. Суд постановил пока оставить право собственности на жилье за Лурье. Дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

В пресс-службе Верховного суда заявили, что Долина находится в квартире Полины Лурье незаконно. По словам представителей государственного органа, если певица не покинет ее добровольно, суд может выселить ее.

