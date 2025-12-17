На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как быстро распознать заражение гонконгским гриппом

Врач Болибок: гонконгский грипп можно выявить самостоятельно антигенным тестом
Shutterstock

Гонконгский грипп – это очень опасное заболевание, грозящее массой осложнений и даже летальным исходом. Поэтому важно оперативно его выявить и начать лечить. От обычного ОРВИ он отличается тем, что начинается внезапно, сразу сбивая с ног температурой и ломотой. Подтвердить заболевание можно самостоятельно в домашних условиях с помощью антигенного теста, рассказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Среди основных симптомов гриппа врач назвал также сильную головную боль, ломоту во всем теле, сухой кашель, при этом отсутствие насморка, заложенности и мокроты. Только через два дня к этим признакам добавляется насморк, а кашель становится мокрым.

«Гонконгский грипп очень опасен тем, что вызывает много осложнений. Самое распространенное осложнение – это вирусная пневмония, от которой фактически нет спасения. Потому что антибиотики не помогают, только симптоматическое лечение. Это как вирусная пневмония при ковиде», — подчеркнул Болибок, добавив, что с осложнениями сталкиваются 10-15% пациентов.

Среди других осложнений врач выделил гриппозный энцефалит – воспаление почек на фоне гриппа, а также молниеносный грипп, который очень быстро поражает все органы.

Чтобы подтвердить заболевание в домашних условиях, можно приобрести в аптеке антигенный тест. Это важно, так как лечится грипп, в отличие от обычной простуды, специфическим препаратом – осельтамивиром, отметил Болибок. Также применяются имидазолилэтанамид, умифеновир – часто их назначают в качестве профилактики.

«Сейчас у нас большая нагрузка на врачей, это надо учитывать, когда записываетесь на прием. В среднем человеку нужно «отсидеться» дома пять дней, чтобы перестать быть заразным», — заключил специалист.

В Роспотребнадзоре сегодня сообщили, что большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой — 1,8%.
Специалисты добавили, что сезонный подъем заболеваемости замедлился примерно на треть. Кроме того, снижение роста заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

Ранее в России выявили новую схему мошенников с гонконгским гриппом.

