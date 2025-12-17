На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выявили новую схему мошенников с гонконгским гриппом

ТАСС: мошенники начали использовать гонконгский грипп для кражи данных
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В России выявили новую схему мошенничества, в которой преступники используют новость о доминирующем штамме гонконгского гриппа в России. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-Банка Илья Александров.

По его словам, мошенники звонят от имени поликлиник, пугают граждан и получают данные для входа на портал «Госуслуги». После этого они представляются сотрудниками силовых органов и похищают деньги. Александров подчеркнул, что злоумышленники внимательно следят за новостной повесткой, что повышает эффективность социальной инженерии еще до контакта с жертвой.

Эксперт отметил, что в 2025 году телефонный фрод (умышленный обман или незаконные манипуляции в интернете, направленные на получение незаконной выгоды, кражу денег или данных, а также искажение статистики, особенно в онлайн-рекламе и финансах) стал лидером среди мошеннических схем, опередив инвестиционные аферы и обманы на сайтах объявлений. Количество таких преступлений выросло на 31%, при этом средний возраст жертв снизился с 39 до 33 лет.

Эксперты порекомендовали не разглашать коды из СМС, не переводить деньги на «безопасные счета» и прекращать разговор в случае давления. Для отработки навыков противодействия мошенникам банк предлагает использовать сервис «Ловушка для мошенников».

Ранее эксперт рассказал, «сдают» ли блогеры свои аккаунты мошенникам.

