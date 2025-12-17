На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выгоднее организовать новогоднее застолье

Экономист Алексеев: самостоятельно готовить блюда на Новый год выгоднее
Tongpool Piasupun/Shutterstock/FOTODOM

Организовать праздничное застолье на Новый год получится выгоднее, если приготовить блюда самостоятельно, а не покупать их. Об этом Life рассказал экономист, социолог Дмитрий Алексеев.

Эксперт назвал стоимость домашних новогодних блюд, учитывая нынешние цены на продукты.

«Получается примерно так: оливье — это около 400–500 рублей (если с колбасой, а не с курицей), «шуба» — 350–400 рублей, гриль-курица — примерно 450–600 рублей, закуски — от 500 рублей за общий набор, и яблочный пирог — где-то 300 рублей», — рассказал он.

По словам экономиста, в сумме стоимость домашнего застолья составляет примерно от 2 тысяч до 2,3 тысячи рублей на компанию из 3-4 человек.

При этом цена на готовые блюда из отдела кулинарии в крупных торговых сетях в среднем окажется на 30-50% выше. Специалист объяснил, что те же блюда будут стоит от 3 тысяч до 3,5 тысяч рублей, а праздничные премиум-наборы из более дорогих магазинов — до 5 тысяч рублей.

Экономист заключил, что выгоднее готовить новогодние угощения самостоятельно. Он также отметил, что такие блюда будут вкуснее покупных.

Эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества до этого посоветовали заранее покупать продукты к Новому году. Благодаря такому подходу можно выбрать наиболее качественные товары и не переплачивать из-за резко растущего спроса перед праздниками.

Ранее россиянам назвали полезные блюда для новогоднего стола.

«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
