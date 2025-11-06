Россиянам посоветовали заранее купить продукты к Новому году

Роскачество: некоторые продукты к Новому году лучше купить уже сейчас

Россиянам можно уже начать готовиться к новогоднему застолью – некоторые продукты выгоднее купить заранее. В первую очередь нужно обратить внимание на заморозку, отметили эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества в беседе с RT.

Специалисты пояснили, что благодаря современным технологиям шоковой заморозки продукты сегодня долго сохраняют вкус и полезные качества, поэтому их спокойно можно покупать заранее. При этом важно обращать внимание на упаковку – она должна быть целой, без большого количества льда и снега, так как это является признаком того, что продукт уже несколько раз размораживали и снова замораживали.

Также заранее можно купить бакалею и консервы, отметили эксперты.

«Маринованные огурцы, каперсы, оливки, консервированная кукуруза и горошек могут храниться очень долго и не потерять своих свойств, — пояснили в Роскачестве. — То же самое касается и бакалейной группы: крупы для гарниров, макаронные изделия, растительные и оливковые масла, уксус».

Покупая такие продукты заранее, можно выбрать наиболее качественные из них и при этом не переплатить из-за резко растущего спроса перед праздниками. Это касается и сладостей, которые тоже можно купить уже сейчас – например, шоколад, орехи, сухофрукты, сгущенку.

Покупая продукты заранее, можно не только значительно сэкономить, тщательно выбрать товар, но и не столкнуться с «потребительским стрессом», когда на фоне приближающихся праздников количество покупателей резко увеличится, заключили в Роскачестве.

Напомним, до этого россиян предупредили, что шампанское, которое уже в текущем году подорожало на 11%, ближе к новогодним праздникам снова вырастет в цене. Сейчас средняя стоимость шампанского в октябре 2025- года составила 1039 рублей за бутылку. В прошлом году в период с октября по декабрь цены на напиток выросли на 7%. В этом году к праздникам ожидается рост цены в среднем на 10%.

