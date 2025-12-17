Стало известно, где в России больше всего едят майонез

aif.ru: один россиянин в среднем съедает 5,6 кг майонеза в год

В среднем человек в России съедает 5,6 кг майонеза в год. При этом десять лет назад этот показатель был на уровне 4,7-4,9 кг. Об этом сообщил aif.ru, ссылаясь на данные Росстата и Масложирсоюза.

Отмечается, что востребованность майонеза в разных странах зависит от влияния местных традиций. Например, жители Азии предпочитают употреблять соевый и острые соусы, а в Сердиземноморье чаще едят легкие варианты, например, песто. В России же люди привыкли есть майонез.

Лидирующую позицию с наибольшим уровнем потреблением майонеза в России занял Забайкальский край, где в среднем жители едят 7,2 кг соуса в год. При этом меньше всего майонез востребован в Тыве — 3,2 кг в год.

Доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин выразил мнение, что причиной такого отличия являются этнокультурные особенности. В регионах, где преобладают потомки скотоводов, используются иные приправы к мясу, нежели у жителей Забайкалья, где доля русского населения намного больше.

Специалист отметил, что востребованность майонеза также связана с традицией готовить на праздники салат оливье. По мнению Морковкина, отказ от блюда сократил бы потребление этого соуса.

