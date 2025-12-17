На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где в России больше всего едят майонез

aif.ru: один россиянин в среднем съедает 5,6 кг майонеза в год
true
true
true
close
Shutterstock

В среднем человек в России съедает 5,6 кг майонеза в год. При этом десять лет назад этот показатель был на уровне 4,7-4,9 кг. Об этом сообщил aif.ru, ссылаясь на данные Росстата и Масложирсоюза.

Отмечается, что востребованность майонеза в разных странах зависит от влияния местных традиций. Например, жители Азии предпочитают употреблять соевый и острые соусы, а в Сердиземноморье чаще едят легкие варианты, например, песто. В России же люди привыкли есть майонез.

Лидирующую позицию с наибольшим уровнем потреблением майонеза в России занял Забайкальский край, где в среднем жители едят 7,2 кг соуса в год. При этом меньше всего майонез востребован в Тыве — 3,2 кг в год.

Доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин выразил мнение, что причиной такого отличия являются этнокультурные особенности. В регионах, где преобладают потомки скотоводов, используются иные приправы к мясу, нежели у жителей Забайкалья, где доля русского населения намного больше.

Специалист отметил, что востребованность майонеза также связана с традицией готовить на праздники салат оливье. По мнению Морковкина, отказ от блюда сократил бы потребление этого соуса.

Ранее врач рассказала, сколько майонеза можно съедать без вреда для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами