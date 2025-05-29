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Врач рассказала, сколько майонеза можно съедать без вреда для здоровья

Врач Разаренова: майонез может привести к болезням сердца и сосудов
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Shutterstock

Майонез стоит есть в небольших количествах, потому что он является вредным продуктом и может увеличить риск развития сердечно-сосудистых патологий. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

Она отметила, что добавление этого соуса может сделать еду более тяжелой для организма.

«При его добавлении калорийность блюд становится выше, ведь он состоит из растительного масла, в котором большое содержание жиров. Из-за этого вес человека увеличивается, повышается риск развития сердечно-сосудистых патологий и ухудшается работа желудочно-кишечного тракта», — предупредила Разаренова.

По словам врача, даже «легкие» и менее жирные варианты содержат в себе различные добавки. В связи с этим эксперт порекомендовала потреблять не более столовой ложки продукта в день.

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина до этого рассказала «Газете.Ru», что запекание блюд с майонезом может навредить здоровью. Она отметила, что майонез содержит растительные масла (чаще всего рафинированные, например, подсолнечное масло), которые при нагревании выше 180 °C могут выделять вредные вещества, такие как акролеин и трансжиры.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит мариновать шашлык в майонезе.

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