На Кубани трое подростков ради шутки сожгли 1250 тюков соломы

В Краснодарском крае подросткам грозит колония за поджог соломы
Shutterstock/FOTODOM

На Кубани несовершеннолетние сожгли запасы соломы и попались, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.

В день инцидента трое подростков гуляли по поселку Садовый в Белореченском районе и заметили соломенные тюки, которые решили поджечь ради шутки.

«Таким поведением трое нарушителей нанесли ущерб на 250 000 рублей. Всего сгорело 1250 тюков соломы», — говорится в сообщении.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Поджигателей, которым оказались молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, задержали. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого двух подростков обвинили в совершении теракта за поджог леса в Забайкалье. По версии следствия, в июне 2025 года 16-летний юноша связался с неустановленным лицом, предположительно, из Украины. Собеседник предложил несовершеннолетнему поджечь лес за $1200-2000. Подросток поделился планом с другом, тот согласился. Они купили зажигалки, приехали в лес, где подожгли сухую траву и хвою, сняли результаты поджога на телефон и отправили «куратору», но денег не получили.

Ранее в Красноярском крае задержали мужчину за поджог более 160 кедров.

