В Красноярском крае задержали мужчину за поджог более 160 кедров

МВД: житель Красноярского края от скуки сжег 1660 кедров
В Красноярском крае задержан местный житель, подозреваемый в поджоге кедров, в результате которого лесному фонду был причинен ущерб более чем на 2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в Шушенском районе на территории Субботинского участкового лесничества. Следствие установило, что житель села Средняя Шушь 1989 года рождения умышленно повредил огнем 166 кедров.

В ведомстве уточнили, что мужчина объяснил свои действия скукой и рассказал, что отправился на прогулку в лес, где решил поджечь хвойные деревья.

По факту произошедшего следователи МО МВД России «Шушенский» возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

До этого ландшафтный пожар произошел в городе Судаке в Республике Крым. Огонь охватил сухую растительность в районе Генуэзской крепости.

Ранее турист случайно поджег тысячелетний храм в Китае благовониями.

