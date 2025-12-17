На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Рестораны и Щелкунчик»: россияне рассказали об идеальных новогодних каникулах

RT: треть россиян хотели бы заказать на новогодний стол блюда из ресторана
true
true
true
close
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян планировать новогоднюю ночь начинают за неделю – об этом сообщили 38% участников соответствующего опроса. При этом каждый пятый респондент заявил, что хочет отметить праздник в путешествии, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, предполагавшего возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Говоря об идеальной компании для встречи Нового года, каждый третий россиянин отметил важность пребывания в кругу друзей, четверть опрошенных пожелали остаться только со своей семьей, а еще 22% опрошенных решили объединить родственников и друзей.

Что касается праздничного стола, то практически треть россиян (31%) сообщили, что хотели бы частично или полностью накрыть стол с помощью заказанных в ресторане блюд или кейтеринга. Четверть опрошенных (25%) отметили, что для них важно встречать новогоднюю ночь в столице. Также большинство россиян сообщили, что загадывают в полночь желания (57%), при этом 37% делают это про себя, а 20% заранее пишут на бумаге, а под бой курантов сжигают.

Первый день нового года – 1 января – многие россияне хотели бы начать с завтрака в ресторане (23%). Интересно, что среди важных элементов идеальных новогодних каникул жители выделили возможность жить в пятизвездочном московском отеле, посетить балет «Щелкунчик» в Большом театре, а также обедать в шикарных ресторанах столицы.

Исследование аналитиков ежегодной турпремии правительства Москвы «Путеводная звезда» подготовлено на основе опроса более 1,2 тыс. совершеннолетних жителей российских городов-миллионников.

Ранее стало известно, сколько россиян покупают детям на Новый год детское шампанское.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами