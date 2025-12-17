«Рестораны и Щелкунчик»: россияне рассказали об идеальных новогодних каникулах

Большинство россиян планировать новогоднюю ночь начинают за неделю – об этом сообщили 38% участников соответствующего опроса. При этом каждый пятый респондент заявил, что хочет отметить праздник в путешествии, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, предполагавшего возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Говоря об идеальной компании для встречи Нового года, каждый третий россиянин отметил важность пребывания в кругу друзей, четверть опрошенных пожелали остаться только со своей семьей, а еще 22% опрошенных решили объединить родственников и друзей.

Что касается праздничного стола, то практически треть россиян (31%) сообщили, что хотели бы частично или полностью накрыть стол с помощью заказанных в ресторане блюд или кейтеринга. Четверть опрошенных (25%) отметили, что для них важно встречать новогоднюю ночь в столице. Также большинство россиян сообщили, что загадывают в полночь желания (57%), при этом 37% делают это про себя, а 20% заранее пишут на бумаге, а под бой курантов сжигают.

Первый день нового года – 1 января – многие россияне хотели бы начать с завтрака в ресторане (23%). Интересно, что среди важных элементов идеальных новогодних каникул жители выделили возможность жить в пятизвездочном московском отеле, посетить балет «Щелкунчик» в Большом театре, а также обедать в шикарных ресторанах столицы.

Исследование аналитиков ежегодной турпремии правительства Москвы «Путеводная звезда» подготовлено на основе опроса более 1,2 тыс. совершеннолетних жителей российских городов-миллионников.

