На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна стоимость билетов на балет «Щелкунчик»

РИА Новости: билеты на «Щелкунчик» в Большом театре стоят от 5 до 50 тысяч руб
true
true
true
close
Государственный Кремлёвский Дворец

Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, который будет представлен 17 декабря, стоят от 5 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что продажи билетов на первое представление новогоднего балета открылись 2 декабря.

Так, за 50 тысяч рублей можно купить билет в амфитеатр. Билет на первый ряд на балконе второго яруса стоит 45 тысяч рублей. За 5 тысяч рублей можно приобрести место на третий ряд на балконе 4 яруса.

Всего в декабре запланировано 18 представлений, в январе — еще 15 показов балета.

2 декабря начнутся продажи билетов на 18-20 декабря, 3 декабря — на спектакли 21-27 декабря. Билеты можно купить только на сайте Большого театра, в кассах они продаваться не будут. Кроме того, как и в прошлом году, билеты на «Щелкучник» будут продаваться с помощью аукциона. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты будут продаваться комплектами по одной, две и четыре штуки.

Накануне стало известно, что на сцене Государственного Кремлевского дворца 15 декабря состоится традиционный праздничный концерт Christmas Ballet Gala, в этом году празднующий свое десятилетие.

В рождественском гала примут участие мировые звезды балета, среди которых известные артисты Большого театра России: одна из самых ярких пар мирового балета, прима-балерина Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко, а также прима-балерина Алена Ковалева и премьер Артемий Беляков.

Ранее сообщалось, что в столице покажут разные форматы «Щелкунчика».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами