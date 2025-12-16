Стало известно, туристы каких стран тратят в Москве больше всех

Туристы из Саудовской Аравии тратят больше всех средств во время поездок в Москву. Об этом сообщил глава Мостуризма Евгений Козлов в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, в среднем саудовские путешественники тратят в столице 302 тысячи рублей за 10 дней. При этом средний чек туристов из других стран составляет 206,1 тысячи рублей, уточнил глава Мостуризма.

«Туристы из стран Ближнего Востока и Индии — это наши самые дорогие гости», — сказал Козлов.

1 декабря вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз. По его словам, безвизовый режим будет действовать уже в начале следующего года. Он также рассказал, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития и меморандум о сотрудничестве в области архивного дела.

Ранее гражданам Китая разрешили въезжать в Россию без виз.