На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, туристы каких стран тратят в Москве больше всех

Глава Мостуризма Козлов: саудовские туристы тратят в Москве больше всех
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Туристы из Саудовской Аравии тратят больше всех средств во время поездок в Москву. Об этом сообщил глава Мостуризма Евгений Козлов в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, в среднем саудовские путешественники тратят в столице 302 тысячи рублей за 10 дней. При этом средний чек туристов из других стран составляет 206,1 тысячи рублей, уточнил глава Мостуризма.

«Туристы из стран Ближнего Востока и Индии — это наши самые дорогие гости», — сказал Козлов.

1 декабря вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз. По его словам, безвизовый режим будет действовать уже в начале следующего года. Он также рассказал, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития и меморандум о сотрудничестве в области архивного дела.

Ранее гражданам Китая разрешили въезжать в Россию без виз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами