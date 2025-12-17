В Москве перекрыли движение транспорта

В Москве временно перекрыли движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца в районе Добрынинского тоннеля. Объезд возможен через Житную улицу», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными при планировании маршрута.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.

