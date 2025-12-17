В Кремле отреагировали на возможную отправку иностранных военных на Украину

Песков ответил на планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине

Позиция России по поводу отправки иностранного военного контингента известна, последовательна и не является предметом для обсуждения. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что европейские лидеры готовы создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности Киеву.

По словам Пескова, в настоящий момент Кремль не планирует давать комментарии по этой теме.

После переговоров в Берлине, прошедших с 14 по 15 декабря, европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Силы планируется собрать в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке США. Согласно плану, военные должны помочь Украине восстановить армию, обеспечивать контроль над воздушным пространством и безопасность на море, а также проводить операции на территории Украины.

Позднее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае отправки на Украину европейские силы при определенных обстоятельствах смогут противостоять российским войскам.

Ранее в посольстве России высказались о возможной отправке ВС Франции на Украину.