В Кремле прокомментировали работу с обращениями на прямой линии с Путиным

Песков: важно, что работа с обращениями россиян идет на протяжении всего года
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о практике работы с обращениями не только перед прямой линией с главой государства Владимиром Путиным, но и в течение всего года. Об этом он заявил в ходе брифинга, отвечая на вопрос о наличии статистики за все годы существования программы.

Он отметил, что за эти годы Путину поступило очень много обращений от россиян, но какой-то статистики по количеству писем нет.

«Хотя теоретически это сделать можно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что важно не количество писем, а то, что такая практика есть не только перед прямой линией, но и на протяжении всего года.

На прямую линию поступило уже 1,6 млн обращений от россиян.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

10 декабря искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным. Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. Рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными.

Ранее стало известно, с чем не пустят на прямую линию с Путиным.

