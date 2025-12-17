В России проведут эксперимент по маркировке детского питания

В России подготовили проект о проведении эксперимента по маркировке детского питания. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, пишет ТАСС.

«По предложению Совета Федерации Минпромторг и Минсельхоз России подготовили проект постановления правительства «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке отдельных видов детского питания». Рассчитываем на скорейшее принятие этого документа», — сказала она.

В июне этого года заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина на Петербургском международном экономическом форуме заявила о необходимости маркировки детского питания. Она выразила мнение о том, что это поможет определить не только качество товара, но и емкость рынка. По словам Лазуткиной, около 95% сухих смесей производится за рубежом. Либо из импортных ингредиентов, которые локализованные в РФ предприятия перефасовывают.

Ранее в детском питании известной марки обнаружили превышение содержания свинца.