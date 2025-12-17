В МИД России предупредили о последствиях от усиления напряженности вокруг Венесуэлы

Эскалация конфликта США и Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Запада. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в ходе церемонии возложения цветов к памятнику героя республики Симона Боливара в Москве, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что «инициаторы сегодняшней напряженности» вокруг Венесуэлы воздержатся от эскалации ситуации, при которой наступят непредсказуемые последствия для всего западного полушария Земли.

Президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

